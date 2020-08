Cristina Ferreira partilhou na rede social Instagram, na tarde desta quarta-feira, um vídeo hilariante onde se mostra a dançar ao lado dos três amigos, entre eles Ruben Rua, que escolheu levar consigo de férias num iate de luxo.

As imagens divertiram os fãs e motivaram centenas de mensagens de seguidores que se divertiram com esta animada dança. E foi precisamente a 'chuva' de mensagens que levou o rosto da TVI a partilhar publicamente o vídeo completo do momento.

"Publico aqui o vídeo todo porque recebi centenas de mensagens a dizer que dançaram connosco e lhes alegramos o dia. Também nos querem contratar mas lamentamos informar que em meia hora fechamos a agenda para 2021", brincou Cristina.

Veja as imagens na galeria.

