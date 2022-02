Terminadas as férias no Dubai, Georgina Rodríguez deixou de lado os biquínis e roupas frescas de verão para voltar a apostar nos looks de inverno e fazer frente aos dias frios que se vivem em Manchester - Reino Unido.

Esta quarta-feira, dia 2, a namorada de Cristiano Ronaldo exibiu a sua barriguinha de grávida num vestido justo de malha.

As imagens do look foram partilhadas na rede social Instagram e surgem acompanhas de uma legenda onde a modelo, de 28 anos, revela qual o seu segredo para "triunfar na vida".

"A sorte para triunfar na vida chama-se: acreditar em ti", afirma.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo, recorde-se, aguardam a chegada de gémeos, um menino e uma menina.

