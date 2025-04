O casal Isa e Domingos voltaram a protagonizar uma troca de palavras afiada em 'Casados à Primeira Vista'.

A participante do Porto acordou irritada com as atitudes do marido na última cerimónia de compromisso e fez questão de deixar clara a sua indignação.

"Já estás mais bem disposta?", questionou Domingos.

"Eu não, apetece-me partir-te as trombas, se queres que te diga", reagiu Isa.

Domingos tentou acalmar os ânimos com um abraço, mas a mulher apelou de imediato: "Tira a mão".

"Apetece-me matar-te", continuou Isa, que acusou o marido de ter um feitio complicado.

Veja aqui como tudo aconteceu.

