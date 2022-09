Fernanda Serrano quis desfrutar do pôr do sol na Comporta este sábado e fê-lo na companhia do namorado, Ricardo Pereira.

Nas redes sociais, a atriz partilhou imagens deste momento e surgiu visivelmente apaixonada.

"Aos teus olhos… sem filtros! Quase a terminar um bom verão! Dia maravilhoso… com sol, areia e mar, nossos! Únicos! Nós temos tudo de bom", escreveu.

