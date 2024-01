A abdicação da rainha Margarida II no trono da Dinamarca após um reinado de 52 anos apanhou de surpresa o mundo. Contudo, a decisão acabou por ser oficializada no passado dia 14 de janeiro, data em que Frederico e a mulher, Mary, tornaram-se os novos reis.

Este acontecimento levou a que se discutisse a atual situação da Noruega no 'Right Royal Podcast', da revista Hello!.

"Penso que a Noruega é o primeiro candidato para uma candidatura [à abdicação], mas é complicado", notou Joe Little, editor real.

Apesar do rei Harald ter 86 anos e ter alguns problemas de saúde, nada sugere que uma abdicação deste esteja no horizonte.

Isto porque a sucessor, a princesa Mette-Marit também tem passado por problemas de saúde nos últimos anos.

