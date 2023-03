Carmen Santos, de 77 anos, recordou a sua história de vida e carreira numa entrevista conduzida na terça-feira por Manuel Luís Goucha.

Questionada por Goucha se gostaria de trabalhar para lá dos 90 anos, a atriz mostrou-se disponível, mas confessou não acreditar que isso venha a acontecer devido à falta de oportunidade dada a atores mais velhos.

"As pessoas têm de debruçar-se mais sobre as pessoas de idade, sobre os maiores - como dizem os espanhóis", apelou.

"As pessoas têm de aprender melhor, aqui neste país, e não começa só nas pessoas com que nos damos, começa também pelos governos", referiu, lamentando que mesmo em cargos públicos não sejam dadas oportunidades a pessoas com mais idade.

Reveja aqui as suas declarações completas na emissão do programa 'Goucha'.

