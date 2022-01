Susan Lucci - que completou 75 anos no dia 23 de dezembro - surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram aos mostrar-se em fato de banho.

Junto ao mar, a atriz de 'All My Children' aproveitou o bom tempo para apanhar banhos de sol e usou um dos seus fatos de banho preferidos, sem alças, como relata a People.

Susan Lucci publicou um pequeno vídeo na rede social onde se mostra a observar a praia em fato de banho, momento que rapidamente chamou a atenção dos fãs.

Esta não foi a primeira vez que se mostrou com a referida peça. Segundo a People, em março de 2021 a celebridade já tinha publicado uma fotografia no Instagram onde aparecia com o mesmo fato de banho.

