O amor tem direito a uma segunda oportunidade. Que o diga Rita Ferro, que aos 68 anos se voltou a apaixonar - e por alguém que bem conhecia.

A escritora, na mais recente edição do programa 'Conta-me', confessou que está a viver uma nova relação e que o companheiro é um namorado de infância com o qual se voltou a cruzar.

"Agora encontrei uma pessoa. Ou seja, reencontrei um 'namorico' de infância que tem 50 anos. Houve sempre um desencontro. Quando eu me concentrava naquele sentido a pessoa estava ocupada e vice-versa. Até que houve uma viuvez da parte dele e reencontrámo-nos", começou por dizer a mãe de Salvador Martinha.

"Estou completamente pasmada porque há um ano e dois meses que não discuto. Sou uma pessoa que não só discute, como se irrita com as coisas. Mas com ele não, é um sonho, é tudo um sonho. Detesto dizer estas coisas porque depois as coisas acabam e o texto fica obsoleto. É a única vez que eu não tenho matéria para discutir. Um diz 'mata', o outro diz 'esfola'. É maravilhoso, não estava habituada. Nunca tive isso nos casamentos. Foi sempre uma coisa italiana", concluiu Rita.

Ouça aqui a entrevista completa.