Nicole Kidman e o marido, Keith Urban, que estão casados há 16 anos, querem renovar os votos e, quem sabe, adotar o terceiro filho.

De recordar que o casal já tem duas filhas em comum, Sunday Rose, de 14 anos, e Faith Margare, de 11, que nasceu através de uma barriga de aluguer. Nicole é ainda mãe de Isabella, de 29 anos, e Connor, de 27, do casamento anterior com Tom Cruise.

Uma fonte disse à revista Heat que o casal já tinha planeado antes a renovação dos votos de casamento, mas adiaram este desejo por causa da pandemia. Agora estão à procura da melhor data para realizarem a cerimónia.

Sobre a adoção, uma fonte destacou: "Ambos adoravam ter um menino e conseguirem ajustar os horários para criá-lo sem depender muito de babysitters. Eles estão mais do que preparados para arregaçar as mangas e lidar com as noites sem dormir".

