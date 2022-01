Ana Marques aproveitou a tarde de segunda-feira, dia 24, para fazer uma caminhada na praia.

O momento de descontração foi registado numa imagem onde a comunicadora, atualmente com 50 anos, se mostra com um look descontraído, fato de treino, e com o rosto ao natural.

"À paisana. Sem maquilhagem", pode ler-se na legenda que acompanha a imagem. Espreite a galeria para vê-la.

