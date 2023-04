O fim de semana de Páscoa é de celebração para a grande maioria das famílias, e a de Rita Ferro Rodrigues não é excepção.

Através da rede social Instagram, a apresentadora mostrou-se este sábado, 8 de abril, pronta para um almoço de festa.

De sorriso no rosto, Rita quis assumir sem medos ou preconceitos as ruguinhas que os 46 anos de vida e experiência lhe trouxeram.

"Há família, ruguinhas à volta dos meus olhos, promessa de um peixe fresco no prato, celebração de 1 ano de vida do sobrinho-neto-afilhado e sobretudo, a consciência do privilégio, da alegria (não tenhamos receio de o dizer) apesar do mundo, apesar de tudo, de mais uma Páscoa por aqui", pode ler-se na legenda da partilha.

Tendo já anteriormente assumido que não é católica, a comunicadora quis explicar o porquê de celebrar a Páscoa ainda assim: "Não sou católica, não sou baptizada sequer, não creio em nenhuma religião, creio na natureza, no amor e nas pessoas - é verdade, creio nas pessoas. E sempre gostei da Páscoa por ser um momento em que tenho tempo para olhar devagar as minhas e estar presente".

Por fim, deixou a todos os que a seguem, e "acreditam em coisas boas", votos de "boa Páscoa".

