Apesar de ter apenas 19 anos, Willow Smith já conta com três álbuns de estúdio e tem também no seu currículo um papel de destaque no programa de entrevistas do Facebook 'Red Table Talk' - um talk show de Jada Pinkett Smith, Willow Smith e Adrienne Banfield-Norris.

O sucesso do seu trabalho leva a jovem a apostar agora num imóvel mais adulto, tendo comprado uma luxuosa mansão em Malibu.

De acordo com a Variety, a casa foi construída em 2011 e conta com quarto quartos, uma garagem para dois carros, com capacidade de carregar um Tesla. Propriedade que custou à jovem artista 3,1 milhões de dólares (2,6 milhões de euros).

Leia Também: Katia Aveiro compra casa de sonho no Brasil