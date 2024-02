Sara Prata escreveu nas redes sociais, esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, uma bonita declaração deixada a várias amigas, entre as quais Inês Aires Pereira, Maya Booth, Matilde Breyner e Inês Castel-Branco, com quem esteve recentemente.

Sara publicou imagens destes encontros e na legenda deixou bonitas palavras sobre os mesmos.

"Era tão bom percebermos todos que, ao contrário do que muita gente diz, as mulheres gostam mesmo umas das outras. Que se apoiam, que são terapeutas e capazes estar juntas às gargalhadas durante horas. São inspiração, umas para as outras. São partilha e entreajuda", começou por escrever Sara.

"Ter amigas mulheres é do caraças. Eu tenho a sorte de tanto na vida pessoal como profissional estar rodeada de mulherões. E foi com alguns destes mulherões que tive a sorte de almoçar nestes dois dias", concluiu a atriz.

Inês Castel-Branco, uma das mulheres visadas, escreveu na caixa de comentários que "a vida é muito melhor" com estas amigas, mensagem à qual se juntam outras deste grupo de mulheres. Ora veja:

