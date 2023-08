António Sala recorreu à sua página de Instagram para partilhar com os seguidores um 'tesourinho'. Trata-se de um retrato seu ainda nos anos 70, antes de ter uma das suas imagens de marca: o bigode.

"Amigas e amigos, desejo-vos uma boa semana, ao mesmo tempo que recuo no tempo e recordo uma foto dos anos setenta. Aqui estou (ainda sem bigode) com o meu primeiro carro. O tal 'carocha' que ainda continua na família, mas agora é do meu filho. Sabe sempre bem recordar", escreveu o comunicador, de 74 anos, na legenda da publicação.

Ora veja:

