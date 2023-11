António Bravo viveu um susto que tão cedo não esquecerá. O comentador da TVI foi assaltado perto de casa, ficando sem o telemóvel.

Nas redes sociais, António descreveu o que aconteceu e confessou ter existido mesmo violência física.

"Parece que é de propósito... depois de todas as queixas que faço acerca da zona onde vivo, eis que sou assaltado com um 'mata leão' à porta de casa. Os chico-espertos (dois afro-descendentes com a ajuda de um 'sem abrigo', ou disfarçado de tal), levaram-me o iPhone. Acontece que, e apesar da ajuda da PSP, e eu descobrir através do 'Find My iPhone' ['Encontra o Meu iPhone], o paradeiro do mesmo, que pouco se pode fazer", começou por dizer o ex-concorrente do 'Big Brother'.

"Acima de tudo, trabalhamos para poder comprar bens materiais, para serem usurpados por pessoas a quem a palavra 'trabalho' pouco diz. Dito isto, peço ajuda a quem vive perto da Rua da Suécia, em Belas, que reconheça estes indivíduos, que pouco querem fazer da vida, que possam ser descobertos, e comecem a ter utilidade para a nossa sociedade. Agradecido! PS: De preferência que me devolvam o telefone. Acima de tudo, é trabalho", completou António.

