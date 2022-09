George Lazenby, que deu vida à personagem James Bond em 1969, está no centro de uma enorme polémica depois de ter feito publicamente comentários homofóbicos, sexistas e ofensas à rainha Isabel II.

O ator, atualmente com 83 anos, resolveu em palco durante a digressão do espetáculo musical 'The Music of James Bond' tornar públicas histórias sobre a sua vida.

"Ele minimizou a rainha um dia depois de ela morrer... Foi absolutamente inacreditável", contou uma das pessoas presentes na plateia do espetáculo, que decorria na Austrália, em declarações à rádio 6PR de Perth.

Quem lá esteve fala ainda em comentários homofóbicos e machistas, declarações "assustadoras e ofensivas".

George Lazenby acabou vaiado em palco depois de um homem se ter levantado e dito alto que abandonava a sala por considerar "ofensivo" o seu discurso.

As queixas não param de surgir e o ator viu-se forçado a fazer um pedido de desculpas público. "Lamento, lamento saber que as minhas histórias em Perth, no sábado, podem ter ofendido algumas pessoas".

O antigo James Bond afirma que não foi sua intenção "fazer comentários ofensivos ou homofóbicos".

A produtora do espetáculo, Concertworks, assegurou estar "extremamente entristecida e desapontada" com a "linguagem e comentários" de Lazenby, tomando a decisão de o afastar do espetáculo que segue agora sem a sua participação.

