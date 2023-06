Mais uma fotografia, mais uma alteração. Kim Kardashian não escapou aos olhares mais observadores que a acusaram de ter alterado uma das fotografias que partilhou na sua página de Instagram.

A conta de Instagram 'ProblematicFame', que é conhecida por expor casos destes, mostrou as diferenças entre a imagem original e a partilhada por Kim de um desfile da Louis Vuitton no qual marcou presença a semana passada.

Num pequeno vídeo é possível perceber as diferenças entre a fotografia original, captada pela Getty Images, e a que foi destaca por Kim nas redes sociais.

"É muito fácil encontrar a original e comparar", destaca-se ainda na publicação.

As críticas por parte dos internautas não tardaram em chegar. "Imaginem gastar imenso dinheiro em cirurgias, dietas e tempo no ginásio para, ainda assim, não estarem felizes com vocês mesmos", notou um seguidor.

"Isto é realmente triste... o corpo dela é fantástico naturalmente", acrescentou outro. "Alterações completamente desnecessárias", disse mais um.

