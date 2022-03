No último domingo, Anitta subiu ao palco no Rio de Janeiro para uma atuação que assinalou os festejos de Carnaval. Ocasião na qual se fez notar em modo sereia sensual.

A artista tirou o fôlego à plateia ao aparecer em palco com um conjunto azul que se destacava pelas calças com abertura no rabo.

"O Carnaval no Brasil está diferente, mas como bom brasileiro a alegria não pode parar. Hoje eu vou de sereia gamer alegrar-vos", disse na sua página de Instagram ao publicar fotos do visual.

Já esta segunda-feira, para um espetáculo em Barretos, em São Paulo, Anitta fez-se notar em versão cowgirl com um modelito igualmente arrojado.

