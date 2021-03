Paula Neves usou as suas redes sociais esta quinta-feira para partilhar com os seguidores um vídeo hilariante onde mostra o espírito de diversão que reina nos bastidores da novela 'Bem Me Quer', da TVI.

"Um dia de trabalho normal. E o vosso?", brinca a atriz na legenda das imagens, onde surge a dançar pelos corredores com o ator André Nunes, seu par romântico na trama, e depois com outros técnicos que se juntam ao 'baile'.

O melhor é mesmo ver as imagens:

Leia Também: Paula Neves chora ao lembrar despedida de personagem de 'Anjo Selvagem'