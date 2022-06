Depois de ter sido novamente operado, Ângelo Rodrigues tem partilhado nas stories da sua página de Instagram várias imagens destes dias em que está a recuperar da cirurgia ainda no hospital.

As publicações do ator chegam sempre com o seu característico humor, mas houve uma partilha que não foi bem recebida por vários internautas.

Na brincadeira, Ângelo Rodrigues mostrou uma imagem em que destaca o facto de estar a soro e disse: "Vou daqui direto para o Casal Ventoso. Ou para as marchas populares".

Após a publicação, recebeu várias críticas. "Vivi e vivo cá e nunca me injetei. Mas já vi muitos famosinhos como tu a virem cá parar, caro amigo. [...] Tento na língua, senão ficas sem ela", pode ler-se numa das mensagens que recebeu.

"Havias era de ir para o cemitério, era menos uma m**** aqui no planeta", escreveu outro internauta. Ângelo Rodrigues reagiu às palavras dos seguidores com humor. "Relaxa, daqui a 50 anos estamos todos lá. Mas já que falaste nisso, aproveito para partilhar contigo a ambição que tenho. Quando falecer, o meu sonho é ser enterrado no Cemitérios dos Prazeres. Assim, quando estiver a entrar lá, posso dizer: 'Oi, sou o Ângelo. Muito gosto. Olá, Cemitério. Prazeres'", respondeu.

Leia Também: Ângelo Rodrigues revela estar medicado com morfina após operação