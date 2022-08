Recentemente, Tiago Teotónio Pereira pediu Rita Patrocínio em casamento, tendo organizado para isso um momento muito romântico, conforme a própria destacou numa entrevista à RFM.

"Correu tudo muito bem e foi uma grande surpresa", notou Rita.

"Estava nervosíssimo. Ele queria contar como é que tinha escolhido, o que é que tinha feito e com quem tinha falado", referiu.

Carolina Patrocínio, que deu a entrevista em conjunto com a irmã, revelou que Tiago Teotónio contou com a ajuda do marido, Gonçalo Uva.

"Eu não fazia ideia, mas o Tiago tinha falado com o Gonçalo, o meu marido. Houve ali umas confidências entre cunhados que não chegaram às irmãs. O anel da Rita esteve escondido, ao longo das férias, no meu quarto e no do Gonçalo. Foi o Gonçalo que escondeu o anel e graças a Deus eu não sabia, pois não sei se conseguiria manter o segredo", contou.

Veja o vídeo:

