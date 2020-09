Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira revelaram ao mundo, este sábado, que se preparam para ser pais pela segunda vez. Uma novidade que não passou despercebida aos olhos dos fãs, colegas e amigos, que rapidamente deram os parabéns ao casal.

E no mesmo dia em que contou a boa-nova, a apresentadora esteve a responder a algumas questões dos fãs através das stories da sua página de Instagram.

Entre as questões, uma seguidora perguntou: "Como conseguiste suportar a tua dor do aborto? Estou a passar por isso e sinto-me culpada".

"A culpa é algo que terás de deixar para trás! Por muito que nos doa, uma gravidez que não evolui pode ser enumeras razões, mas na maior parte das vezes é a natureza a ser sábia e a não deixar que algo que não está bem evolua. Não és menos mulher por isso, não fizeste nada de mal", começou por responder a figura pública.

"É importante nesta fase encontrares outro foco, canalizar os teus pensamentos e energias para coisas que te façam feliz, onde te cumpras, não deixando muito tempo livre para culpas! O que tiver de ser será... o teu bebé arco-íris virá. Há um luto que tem de ser feito, aceitar (mesmo que não compreendas) é essencial. Dói e vai doer, mas aceita e segue em frente, com força, sem culpa! É um assunto delicado e há muito a dizer... aqui não há espaço para tudo. Vai correr tudo bem! Confia", acrescentou.

A Síndrome de Gilbert também foi um dos temas de destaque, depois de uma seguidora ter revelado que também foi diagnosticada com a mesma síndrome no pós-parto. "É apenas uma condição! Tirando momentos específicos, nem me lembro que tenho! A vida segue com normalidade e não há nada que possa derivar daí", disse a apresentadora.

Sobre o regresso à televisão, Andreia Rodrigues apenas disse: "Não sei... mas um dia destes faço uma visita a um programa".

Houve também quem quisesse saber se alguém deve um pedido de desculpa à apresentadora. "Acho que não... Não gosto de não estar bem com as pessoas! Quando algo se passa, mesmo que ache que tenho razão, não me custa ser a primeira a dar o passo. Não podemos nem é real sermos melhores amigos ou amigos de todos, mas podemos ser boas pessoas para todos - tentar pelo menos - no que está ao nosso alcance! E quando erro não tenho nenhum problema em pedir desculpa", destacou.

E como é que lida com as críticas? "Gosto de refletir sobre críticas construtivas, procurar crescer e evoluir com elas - se for caso disso! As outras... Há muito que evito ler maldade gratuita, quem fala sem saber, quem destila ódio não pode estar bem, não podem ser pessoas felizes, aquele ódio, aquela falta de compaixão vive dentro de quem escreve e diz certas coisas... Logo, se eu não as ler ou as evitar, não deixo que entrem dentro de mim! No que diz respeito às minhas redes... depende: muito raramente respondo, quando acho que é necessário. Na maior parte das vezes, as pessoas más que só querem 'fazer mal', são banidas! O que é tóxico elimino da minha vida".

