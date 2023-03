"Há dois anos, às 7h15, a nossa Inês nasceu": foi desta forma que Andreia Rodrigues começou uma mensagem dedicada à filha mais nova, Inês, que hoje completa duas voltas ao sol.

"Que amor enorme. Minha pequenina. Sentir-te encostada a mim, pele com pele… Lembro-me de olharmos uma para a outra, pela primeira vez! Senti que contigo nascemos todos para algo ainda mais incrível e especial. És especial! Um amor imenso que se soma, um amor que nos trouxe mais amor, como nunca imaginámos. És alegria, doçura. És aventureira, generosa, enérgica, meiga", continua.

"A maternidade está longe de ser perfeita ou cor de rosa, momentos e dias difíceis de gerir, de cansaço, noites e noites sem dormir, choro, gritos, birras, roupa cheia de comida, baba, cabelo desgrenhado… tudo isto, sim… Mas o amor é perfeito, é indescritível, vai além do que as palavras conseguem explicar e, tu, vieste abraçar-nos com essa tua aura tão especial e provar que não há nada maior, este amor é nosso bem mais valioso. É avassalador", revela.

"Obrigada, minha Inês. Meu amor. Obrigada por esta viagem que temos feito, ao longo destes dois anos, obrigada nos fazeres rir e celebrar a vida a cada dia, obrigada por fazeres o tempo parar, por nos ensinares todos os dias tantas coisas. Amo-te, até ao infinito!", completa.

Na galeria poderá ver nove imagens que retratam a caminhada de mãe e filha.

Vale notar que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira são também pais de Alice, de quatro anos.

