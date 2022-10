Andreia Rodrigues está de volta aos serões de domingo da SIC com uma nova edição de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'. As gravações do programa obrigaram a um reajuste da sua vida pessoal e do acompanhamento das duas filhas, conforme revelou numa conversa aos jornalistas antes de iniciada a gala dos Globos de Ouro.

A apresentadora foi questionada sobre a possibilidade de ter mais um filho, ao que respondeu o seguinte: "Acho que não. Vontade há, mas da vontade à concretização... Eu quero que as minhas filhas tenham uma mãe presente, com paciência e dedicada, mas que também se sinta concretizada enquanto mulher e profissional".

"Acho gira a ideia, mas não acho concretizável, pelo menos hoje, a verdade de hoje é esta", acrescentou.

Andreia Rodrigues é mãe de Alice e Inês, ambas fruto da relação com Daniel Oliveira.

