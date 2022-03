"Bem-Vindos ao meu quartinho". Foi com estas palavras que Andreia Filipe começou por legendar o vídeo que publicou na sua página de Instagram, este domingo, 27 de março, e onde mostra todos os detalhes do quarto do filho.

"Os meus papás escolheram e prepararam tudo ao pormenor. Chamam-me leãozinho porque eu nasci em agosto e o meu signo é leão. Por isso o meu quarto é inspirado na selva. Mas eu acho que sou é o rei cá de casa… e os meus papás não se importam nada, porque o amor deles por mim é infinito… Eles dizem que eu sou muito lindo e mereço tudo", acrescentou a ex-concorrente do 'Big Brother', como se fosse o menino a falar.

De recordar que o bebé, que se chama Rodrigo, nasceu em agosto do ano passado e é fruto da relação de Andreia Filipe com Ricardo Fernandes.

