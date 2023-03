Andreia Filipe marcou presença esta sexta-feira, 31 de março, no programa 'Dois às 10', da TVI, para anunciar publicamente duas grandes novidades.

A primeira prende-se com a data do seu casamento. A antiga participante do 'Big Brother' vai casar-se com o namorado de longa data, Ricardo Fernandes, no dia 4 de agosto deste ano.

O enlace vai decorrer na Quinta do Cerrado, em Setúbal, e será o filho de ambos o menino das alianças.

A segunda grande novidade é o lançamento de uma série. Andreia e o noivo estão a gravar todo o processo de preparação para o grande dia e em breve vão lançar nas plataformas digitais, Instagram, TikTok e YouTube, uma espécie de reality show que durará até ao casamento.

