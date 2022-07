Andreia Filipe preocupou os seguidores do Instagram na tarde de quarta-feira ao revelar que o companheiro, Ricardo, precisou de ser assistido nas urgências do hospital.

Ao fim da noite, a antiga concorrente do 'Big Brother' deu conta de que o noivo já estava medicado e a caminho de casa.

Ainda assim, os fãs quiseram saber o que teria acontecido ao companheiro de Andreia e esta apressou-se a esclarecer:

"Apenas para vos descansar… já está tudo bem. O Ricardo foi muito bem tratado no Hospital Garcia de Orta. Foi apenas uma febre persistente. Apesar do que muitos dizem, o SNS nunca me deixou descontente. Muito pelo contrário".

Andreia e Ricardo, recorde-se, são pai de um menino, Rodrigo, de apenas um ano.

Leia Também: "Vocês não trabalham? É que estão sempre de férias". Andreia Filipe reage