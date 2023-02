Ana Varela mostrou aos seguidores esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, uma fotografia que diz ser o "retrato de um dia leve e feliz".

"Tentar recordar as intenções do início do ano, a cada novo dia que começa", acrescentou a atriz na legenda da publicação.

Fernanda Serrano, na caixa de comentários, elogiou a colega de profissão: "Porque é que és tão linda?".

