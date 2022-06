Ana Marques surpreendeu os seguidores ao partilhar no Instagram uma fotografia captada durante a sua infância.

Na imagem, a apresentadora da SIC aparece junto do irmão, o ator Manuel Marques, e a mãe de ambos. "Estas duas criancinhas… não imaginavam o iriam ser 'quando forem grandes'", escreveu.

Uma fotografia que rapidamente chamou a atenção dos internautas, e foram muitos os que destacaram as semelhanças físicas que Ana Marques tem com a mãe. "Igual à Laura" ou "tão parecida com a sua mãe", são algumas das muitas mensagens que se pode ler na caixa de comentários.

