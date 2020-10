Ana Guiomar partilhou recentemente nas redes socais as imagens que marcaram a sua presença no programa da RTP1 'Cá Por Casa', de Herman José. A atriz, que recentemente ficou noiva de Diogo Valsassina, posou para a foto com um vestido curto em tons de vermelho e, uma vez mais, as imagens forma suficientes para levantar a suspeita de gravidez.

Pronta a fazer frente aos rumores, Guiomar esclareceu: "Não, não estou grávida. Lamento".

Também esta quinta-feira, dia 8, ao marcar presença no 'Dia de Cristina', a atriz voltou a falar sobre o tema referindo que não está grávida e que está apenas com uns quilinhos a mais. Algo que não a incomoda em nada, uma vez que se sente confiante com as suas curvas e que este peso é para si o ideal para a personagem a que está a dar vida no momento.

Ana Guiomar, recorde-se, faz parte do elenco da nova novela da TVI, 'Amar Demais'.

