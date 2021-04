Chegou o dia de Ana Guiomar e Diogo Valsassina se despedirem da casa onde viveram os últimos anos. Este sábado, dia 3, o casal terminou as mudanças para o novo ninho e largou as chaves do antigo.

Este momento mereceu destaque nas respetivas redes sociais, onde os atores transpareceram o misto de emoções que viveram.

"Adeus casa. Fomos felizes", escreveu Valsassina na legenda de uma fotografia em que aparece na casa vazia, na companhia dos dois cães.

Já a atriz mostrou-se a festejar com um copo de vinho depois do longo dia de mudanças. "E 15 horas depois é este o meu estado! Feliz. Mudanças é sempre uma alegria... A minha mãe trouxe-me um coração de chocolate e a habilidade dela para a organização", escreveu.

