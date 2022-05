Os ânimos continuam exaltados na casa do 'Big Brother - Desafio Final' e os concorrentes cada vez mais sensíveis. Depois de uma nova troca de palavras com Pedro Guedes, Ana Barbosa desentendeu-se com Catarina Siqueira.

Ainda que a discussão tenha sido bastante mais calma do aquelas que teve com o antigo modelo, a emigrante e a atriz não deixaram de, num tom menos simpático, manifestarem desconforto uma para com a outra.

"Não precisas de ficar assim enervada. Não é preciso ficares chateada", reagiu Ana depois de Catarina ter recusado responder de imediato a uma pergunta que esta lhe tinha colocado.

"Tu pressionas muito, já te disse que preciso de tempo para pensar nessa resposta", atirou Catarina, confessando mais tarde ter respondido assim à colega de casa por estar mais irritada que o normal.

