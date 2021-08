Ana Arrebentinha falou sobre a sua saída do 'Somos Portugal', programa da TVI, enquanto apresentadora. Numa entrevista à RFM, a comediante lamentou as notícias que surgiram na época a respeito do assunto.

"Gosto é quando as pessoas inventam. Saí do 'Somos Portugal', vou ter projetos em setembro, e tudo foi inventado: dispensados, despedidos, postos de lado, mau estar entre Ana Arrebentinha e direção", começa por dizer.

"Está tudo bem pessoal, não há problema nenhum. Quando não sabem, liguem e perguntem. Não inventem. Saí do projeto para ir para outro projeto e isso acontece", termina.

