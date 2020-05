Meghan Markle e o príncipe Harry passaram por momentos muito complicados ao longo do último ano, sobretudo desde que anunciaram que ir-se-iam afastar do núcleo senior da realeza britânica, tornando-se desta forma mais independentes.

Ora, mesmo com toda as 'tempestades', um amigo próximo dos duques de Sussex garantiu que estes ficaram ainda mais próximos ao longo dos últimos meses, não deixando que a sua relação saísse afetada, pelo contrário.

Em declarações ao Entertainment Tonight, a correspondente real Katie Nicholl disse que o casal "ainda continua muito apaixonado".

"Aconteceu muita coisa à Meghan e ao Harry, mas uma fonte próxima disse-me que eles, depois de todas as experiências, desafios, obstáculos de 2019 e 2020, ficaram ainda mais próximos", fez saber.

"Uma das coisas que um amigo do casal me disse foi que eles até estão a aproveitar este ritmo mais lento. Eles estão ocupados e a fazer muita coisa nos bastidores, é um casal que anda a 100 à hora. Acho que estão a desfrutar do confinamento e de conseguir respirar um pouco", acrescentou.

"Acho que olhando para trás para aquilo que foi claramente um ano de teste e de desafio, a única coisa que não vacilou foi o seu compromisso um com o outro e o amor", completou.

