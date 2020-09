Jessica Mulroney veio a público acabar com a especulação em volta da sua relação com Meghan Markle, afirmando que continuam amigas e que conversam diariamente. Contudo, a sua palavra voltou a ser colocada em causa.

Parece que ambas continuam a manter contacto, mas a amizade já não é o que era. "Elas continuam a comunicar. A Meghan não quer cortar completamente com a Jessica. São amigas mas não tão próximas como antes", contou uma fonte à revista Us Weekly.

Lembre-se que as notícias de que duquesa de Sussex e a apresentadora estavam de costas voltadas surgiram em junho, depois de Jessica se envolver numa polémica relacionada com racismo com a afro-americana Sasha Exeter. Na altura foi afastada do meio televisivo e veio a público fazer um pedido de desculpas.

