Marta Melro esteve a responder a algumas perguntas dos seguidores através das stories da sua página de Instagram. Questões que relacionadas, sobretudo, sobre a gravidez.

A preparar-se para ser mãe do primeiro bebé, fruto da relação com Paulo Vintém, a atriz contou que ainda não sabe o sexo da criança. "Vou querer saber, e não vou andar a rebentar balões azuis ou cor de rosa para revelar se é menino ou menina. Vou só dizer e pronto", disse.

Seja menino ou menina, o casal já pensou nos nomes. "Sobretudo se for menina, já temos um nome fechado. Mas isso vou guardar para nós. Não vou revelar, a não ser que tenha um momento em que me descaia", destacou.

"A sensação de estar grávida em 15 ou 30 segundos em stories, não dá. Estar grávida é uma experiência demasiado complexa", confessou numa outra publicação.

Marta Melro contou também que "não teve enjoos". "Tive outras coisas chatas no primeiro trimestre. Estou é muito xexé. Troco-me toda", partilhou.

Além de ter realçado que não vai preparar nenhum chá de revelação, disse ainda que apenas poderá organizar um 'baby shower' "se for algo direcionado para solidariedade, e se tiver tempo".

Desejos? "Não me apetece comer coisas esquisitas, estranhas, nem coisas que não gostava antes. Mas apetece-me comer tudo o que vejo. Não posso passar por montras de comida porque quero tudo. E se alguém estiver a comer à minha beira, vai ter que dividir comigo", respondeu.

A amamentação também foi tema de conversa, com a atriz a referir que "vai fazer aquilo que o seu corpo permitir". "Se for maminha, é maminha, se for biberon não será o primeiro nem o último. Sobretudo, não vou dramatizar. Vou seguir o meu instinto e nunca fazer nada por pressão alheia", acrescentou.

Marta Melro recebeu também várias questões sobre o motivo que não a permitia engravidar. "É algo que também quero guardar para mim, por nenhuma razão especial, mas é da minha intimidade e não quero partilhar. E nem tenho que partilhar, nem tenho que justificar. Sei que muitas vezes as mulheres estão à procura de uma referência e o conselho mais carinhoso que vos posso dar é para não se compararem a ninguém", disse.

