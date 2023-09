Alicia Keys está prestes a lançar a sua própria marca de chás.

A empresa da cantora, AK Worldwide, apresentou um pedido de marca registada e usou um trocadilho com o próprio nome nome da artista, para que possa lançar uma linha de bebidas quentes chamada Alicia Teas, revela o TMZ.

A decisão acontece três anos após o marido da cantora, Swizz Beats, a ter presenteado com a sua própria coleção 'Alicia Teas' durante as comemorações do seu aniversário, algo que deixou a artista bastante entusiasmada.

A data prevista para o lançamento ainda não foi revelada.