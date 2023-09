Esta terça-feira, dia 19 de setembro, foi uma data especial para a princesa Alexia da Holanda. Após ter atingido a maioridade no passado mês de junho, a segunda filha dos reis Guilherme e Máxima teve agora a estreia da sua agenda institucional e logo num evento de grande relevo.

O Dia do Príncipe é o ato em que é oficializada a abertura do Parlamento após o verão, um momento no qual o rei faz um discurso sobre as linhas de governo para o próximo ano.

É um dos eventos mais destacados no calendário da família real holandesa. Pelas 13h, os reis Guilherme e Máxima, acompanhados pela filha mais velha, a princesa Amalia, herdeira do trono, saíram no coche de cristal do Palácio Noordeinde, em Haia, em direção ao Teatro Real. Já a princesa Alexia e os seus tios, os príncipes Constantijn e Laurentien, irmão e cunhada do monarca, respetivamente, viajaram noutra viatura, que se deslocava atrás daquela em que seguiam os reis.

Para este evento, a princesa Amalia optou por um vestido comprido roxo, de manga francesa, enquanto a rainha elegeu um look em tons de rosa, com um casaco recortado e estampado, em tons de castanho, amarelo e rosa.

Já a princesa Alexia, que foi também protagonista do evento, chamou a atenção pela cor destacada do seu visual. Muito sorridente, a princesa chegou ao local com um look fúcsia, com mangas compridas, um folho na zona do peito e saia com uma ligeira cauda.

Veja as imagens desta estreia da princesa na galeria.

Leia Também: Rainha Máxima: Depois da mala com um sapo... um look verde fluorescente