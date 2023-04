Alexandre Frota esteve no podcast 'Brasil Para Maiores' e falou sobre a fase da sua vida em que trabalhava na indústria de conteúdos para adultos.

"Não tinha família, morava sozinho, tinha dez namoradas, ia a festas, não tinha que dar satisfações a ninguém", lembrou, afirmando que "tinha uma obsessão por sexo".

Sobre as condições de trabalho, contou: "Exigia buffet, quartos separados, maquilhador, uma série de coisas. Um filme que faziam com dez pessoas, de repente passaram a fazer com 60".

As drogas não é um tema que guarda só para si, tendo recordado também que chegou a consumir cocaína, ecstasy, entre outras. "Estás a olhar para uma pessoa que está viva por um milagre. Estou há quase 12 anos limpo, virei outra pessoa. Aquele Alexandre Frota que existiu era outra coisa", destacou.