Recentemente, um jovem ator gravou um vídeo onde critica Cristina Ferreira por causa da contratação da filha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca Gomes, de 18 anos, para a nova novela da TVI. Uma publicação que se tornou viral, assunto que foi também comentado pela filha de Alexandra Lencastre, Margarida Bakker.

A mensagem de Margarida não passou despercebida aos olhos da imprensa, e também não deixou a mãe ficar indiferente.

Alexandra Lencastre decidiu destacar na sua página de Instagram as palavras da filha, onde critica a TVI, publicação que foi entretanto eliminada.

Recorde-se que Alexandra encontra-se internada no hospital depois de ter ficado infetada com Covid-19. Neste momento a atriz integra o elenco da novela 'Amor, Amor', da SIC, estação onde trabalha deste o início do ano passado.

Leia Também: Alexandra Lencastre infetada com Covid-19. Atriz está hospitalizada