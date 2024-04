Alec Baldwin "não tinha controlo" sobre as suas emoções no set do filme 'Rust', em que a diretora de fotografia foi morta com um tiro, segundo afirma a promotora, que acusa o ator de homicídio involuntário.

Baldwin segurava uma pistola durante a preparação para uma cena do filme quando a arma disparou, matando Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. O ator, de 66 anos, será julgado no Novo México em julho por homicídio involuntário, acusação que o próprio nega.

Num processo judicial divulgado na última segunda-feira, dia 8, a promotora Kari Morrissey descreveu as linhas gerais do que o júri poderia ouvir, incluindo como o comportamento alegadamente imprevisível de Baldwin contribuiu para a tragédia .

"O Sr. Baldwin frequentemente gritava consigo mesmo e com os membros da equipa por nenhum motivo específico. Assistir à conduta do Sr. Baldwin no set de 'Rust' é testemunhar um homem que não tem absolutamente nenhum controlo das suas próprias emoções e absolutamente nenhuma preocupação em como a sua conduta afeta as pessoas ao seu redor", afirmou. "Testemunhas viram que foi exatamente essa conduta que contribuiu para comprometer a segurança no set".

A armeira do filme, Hannah Gutierrez, foi condenada no mês passado por homicídio involuntário e pode cumprir até 18 meses de prisão. A sentença sai na próxima semana. O seu advogado, Jason Bowles, disse anteriormente à CBS News que planeia recorrer devido a "uma série de questões que ocorreram no julgamento".

Já Morrissey culpou tanto a armeira como o ator pela tragédia. "A combinação da negligência e inexperiência de Hannah Gutierrez e a total falta de preocupação de Alec Baldwin com a segurança das pessoas ao seu redor foi mortal", escreveu.

