As autoridades do Novo México ainda estão a aguardar o material do telemóvel do ator porque "isto é um processo", diz o artista.

Alec Baldwin partilhou um vídeo na sua página de Instagram, este sábado, e fez questão de esclarecer que está a cooperar com as autoridades na investigação à morte de Halyna Hutchins durante as filmagens de 'Rust'. O ator afirmou que qualquer especulação que alegue que não esteja a cumprir o mandado de busca emitido para obter o seu telemóvel "é mentira". O mandado de apreensão foi emitido em dezembro. "Isto é um processo", acrescentou, referindo que este é um caso que não passa só pela polícia do Novo México, mas também pelas autoridades de Nova Iorque, onde vive. "Eles têm que especificar exatamente o que querem. Não podem simplesmente pegar e tirar o telemóvel", explicou. "Mas é claro que estamos a cumprir a 1000%. Estamos perfeitamente bem com isso", continuou. Além disso, realçou que está "a trabalhar, insistindo, exigindo" a verdade sobre o que aconteceu. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alec Baldwin (@alecbaldwininsta) Leia Também: Tribunal autoriza mandado de apreensão ao telemóvel de Alec Baldwin