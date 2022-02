Foi nas stories da sua página de Instagram que Bárbara Norton de Matos mostrou-se 'derretida' com o vídeo que recebeu do 'ex'.

Ricardo Areias gravou a filha de ambos, a pequena Flor, a enviar um mensagem à mãe, que ficou muito emocionada.

A atriz encontra-se de férias na Costa Rica e as saudades das filhas apertam cada vez mais.

"Tenho muitas saudades tuas, mãe", diz a pequena Flor. "Caiu o segundo dente. Não se aguenta. Amo-te, periquito desdentado. Ricardo Areias, já estou de lágrima", reagiu Bárbara Norton de Matos. Veja o vídeo da menina na galeria.

De recordar que a atriz é também mãe de Luz, filha mais velha, do casamento com Gonçalo Pina e Melo.

