Caetano Veloso viveu esta segunda-feira, dia 26, um dia feliz ao ver o filho Tom celebrar 24 anos, data que foi destacada nas redes sociais do artista brasileiro com uma mensagem na qual revelou o seu amor e admiração.

"Além do seu talento para o futebol, do seu estilo sintético de falar (num ambiente familiar em que predomina a verborragia), da sua surpreendente capacidade musical e do seu talento poético (que aos 21 já escrevia como um bom letrista dos anos 1940/50), Tom, unido a Jasmine, presenteou-nos com um Benjamim deslumbrante. Agradeço a Deus por ter um filho tão cheio de beleza. Que ele tenha toda a felicidade que merece", escreveu.

A declaração de amor de Caetano Veloso ao filho acompanha uma sequência de memórias de ambos.

