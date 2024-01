Será este um passo em direção à modernização da Casa de Bragança?

O príncipe Afonso, filho mais velho de D. Duarte Pio e de Isabel de Herédia, tornou pública a sua página de Instagram, conforme destacou o especialista em famílias reais Alberto Miranda.

A primeira partilha do príncipe da Beira, conforme poderá ver de seguida, relembra o casamento da irmã, infanta Maria Francisca, duquesa de Coimbra, com Duarte Martins, celebrado em outubro do ano passado na Basílica do Palácio Nacional de Mafra.

"Fotografias do incrível casamento do dia 7 de outubro", destacou Sua Alteza Real.

Ora veja: