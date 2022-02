João Manzarra encontra-se a fazer uma viagem pelo Uruguai, da qual tem vindo a falar na sua conta de Instagram. Nesta rede social, o apresentador partilhou uma fotografia daquele que diz ser seu bisavô, tendo deixado os seguidores muito confusos.

A ser verdade - e não uma brincadeira - é caso para dizer que Manzarra é a cara chapada do bisavô.

"Ignácio Manzarra Agualva-Cacen, o célebre Ignazarra, meu bisavô, lenda do Plaza Colónia onde ocupou a posição de médio ala esquerdo por 12 temporadas na década de 30. Representou a mítica La Celeste campeã mundial por 22 vezes. Conhecer as suas origens foi o mote para visitar Colonia del Sacramento, antiga colónia portuguesa à beira do Rio de la Plata plantada", revelou na legenda da publicação.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: As melhores imagens do mais recente episódio do programa 'A Máscara'