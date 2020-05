Esta quinta-feira, dia 7, no âmbito da 'Crónica Criminal', a advogada Suzana Garcia e a repórter Ticiana Xavier revelaram ter sido alvo de roubo de identidade.

"No meu caso fiquei a saber que havia um número de telemóvel que se fazia passar por mim para obter contactos de outras pessoas. Fiquei a saber há duas semanas e meia, porque essa pessoa estranhou que estivesse com essa conversa e mandou-me uma mensagem via Instagram", contou Ticiana, acrescentando ainda que quem se fazia passar por si tentou obter o número de Cristina Ferreira.

"Esta destinatária, que é também jornalista da CMTV, achou bastante estranha esta abordagem insistente e decidiu contactar-me. Apresentei queixa de imediato às autoridades", completou.

Por seu turno, Suzana viu um perfil falso de Facebook a ser criado com o seu nome e fotografias.

As respetivas denúncias já foram feitas junto das autoridades.

Veja o testemunho das duas aqui.

