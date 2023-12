Adele falou sobre o filho, Angelo, de 11 anos, durante a entrevista ao The Hollywood Reporter, contando que se envolve nas atividades escolares do menino.

De recordar que o rapaz é fruto do casamento terminado da cantora com Simon Konecki.

"Há tantas coisas que a escola dele faz, com vibrações comunitárias, o que é fantástico", começou por destacar, explicando de seguida que os colegas do filho não querem saber do facto de ser uma cantora mundialmente conhecida.

"As crianças não se importam de quem eu sou", realçou. No entanto, confessa: "E não fico insegura, mas fico nervosa perto de muitos adultos e pessoas que não conheço".