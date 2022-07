A perda de peso de Adele, que surpreendeu o mundo no ano passado, continua a dar que falar. A cantora, que durante dois anos emagreceu cerca de 45 quilos, contou que alguns fãs se sentiram “traídos” depois desta mudança de visual, que acreditam estar relacionada com a pressão social.

A artista, de 34 anos, sublinhou que a perda de peso aconteceu naturalmente, sem recurso a dietas, numa altura da sua vida em que chegou a chorar de ansiedade. “[O exercício] deu-me foco, deu-me um sítio para me livrar da minha energia, boa ou má, e fez-me sentir como se estivesse a ficar mais forte mental e fisicamente", explicou.

Sobre os elogios que recebeu acerca da sua forma física, Adele contou que alguns fãs se sentiram desconfortáveis ao lê-los. “Senti-me terrível por algumas pessoas sentirem que os comentários de outras significavam que elas não estavam com boa aparência ou que não eram bonitas”, contou a artista, citada pelo Daily Star.

Adele está agora de volta aos palcos depois do lançamento do álbum ‘30’ em novembro do ano passado.

