A desfrutar de uns dias de descanso junto do mar, Débora Monteiro recorreu às redes sociais para 'desabafar' com os seguidores sobre como lhe está a saber bem esta pausa nos compromissos profissionais.

"Era mesmo isto que estávamos a precisar. Sol, amigos, família, relaxar e aproveitar as coisas simples da vida. Guardar memórias com as piriris e aceitar que agora um copo de vinho bate muito mais que há dois anos atrás", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece a apanhar sol na companhia de uma amiga.

Além dos amigos, pensa-se que a atriz e apresentadora da SIC esteja também acompanhada pelo namorado, Miguel Mouzinho, e pelas filhas, as gémeas Alba e Júlia.

